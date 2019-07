La notte dell'Innominato

Siamo felici di presentarvi uno spettacolo assolutamente inedito che vi condurrà in uno dei luoghi manzoniani per eccellenza, la Rocca dell’Innominato a Vercurago. Qui, tra i suggestivi ruderi affacciati sul lago, conosceremo il personaggio tormentato e affascinante dell’Innominato guidati dalla musica di un violino, letture drammatizzate e spettacolari giochi di fuoco.



I partecipanti saliranno alla Rocca a piccoli gruppi percorrendo la panoramica strada lastricata che dall’abitato di Vercurago porta all'Eremo di San Girolamo. Da qui un brevissimo sentiero condurrà fino alla spettacolare Rocca dell’Innominato dai cui resti si gode una meravigliosa vista sul Lago di Garlate, il Monte Barro e il Resegone colorati dalle luci del tramonto. Durante la passeggiata ci saranno alcune tappe nelle quali il nostro staff racconterà la storia di questi luoghi e rivelerà perché proprio questo castello ha ispirato Manzoni per ambientare la figura dell’Innominato. Una volta arrivati si potrà cenare al sacco sui prati ai piedi della Rocca e immortalare il panorama in attesa che cali la notte.



Alla luce della luna inizierà un coinvolgente spettacolo itinerante che ci farà rivivere le più belle pagine dei Promessi Sposi con l’udito, la vista e le emozioni che solo lo scenario della vera Rocca dell’Innominato può regalare. Ad accompagnarci saranno un attore, una violinista, un narratore e un artista del fuoco.



Al termine dello spettacolo i partecipanti prenderanno la via del ritorno illuminata da torce e fiaccole dopo aver gustato il the della buonanotte in compagnia.

