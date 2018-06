Raid Notturno del Lago

E' con grande piacere che vi comunichiamo che anche quest'anno si terrà il Raid Notturno del Lario organizzato dagli Aurora San Francesco Bikers e Vespisti Lecchesi.

Ora di ritrovo per cena 19:00 a Lecco presso l'oratorio Parrocchia San Francesco in Viale Turati con partenza prevista per le ore 21:00.

Rientro previsto per le ore 5.00 a Lecco con colazione vista Lago.

- Costo di iscrizione che comprende cena e colazione €15

- Iscrizione con numero max di 150

Per iscrizioni:



Mail: bikers@aurorasf.it

Tel: 348 9100185