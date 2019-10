OktoberSnails 2019

Anche quest'anno tutti noi ragazzi dell'associazione ci stiano preparando al meglio per riproporvi la seconda edizione di un evento che l'anno scorso ha riscosso un'ottima partecipazione e che ricalca una delle feste più calorose e acclamate di tutto il mondo, l'Oktoberfest.

Si terrà il prossimo sabato 19 ottobre in località Bindo a Cortenova (a mezz'ora da Lecco) presso la tensostruttura che tanto ricorda i veri capannoni di Monaco di Baviera.

Durante tutta la giornata verranno serviti unicamente piatti tipici Bavaresi come pollo allo spiedo, stinchi, brezzel, i weisswurst (wultel bianchi), il tutto accompagnato dagli immancabili crauti.

Beh ovviamente, non può mancare un ottima birra, abbiamo scelto una delle birre più buone, importanti e conosciute dell'oktoberfest la famosissima Spaten! Non vi faremo certo mancare la musica, anch'essa in pieno stile Bavarese, che lascerà spazio, solamente dopo cena, agli immancabili Ritmo FFF che ci faranno ballare fino a tarda notte. Non aspettate, fate un giro di messaggi, sentite subito i vostri amici e prenotate il vostro tavolo al più presto perché la birra servita in boccali da litro (durante i pasti) verrà servita esclusivamente ai tavoli.

ùInutile dirvi che noi siamo carichissimi e con molta voglia di divertirci e fare divertire cercheremo di farvi passare una giornata diversa dal normale trasportandovi in quella fantastica atmosfera di festa che è l'Oktoberfest. Il ricavato della festa verrà devoluto in beneficienza.