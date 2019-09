5° OktoberLecch

Ritorna per la sua quinta edizione sul lungo lago di Lecco con 15 furgoni street food che vi accoglieranno per esaudire i vostri desideri culinari e con le migliori birre artigianali!



I migliori gruppi musicali della nostra provincia vi faranno ballare e cantare tutte le sere



Apertura manifestazione dalle 18 di venerdì 27 e per tutto il weekend vi accompagneremo in un viaggio di sapori e gusti diversi della nostra penisola.



Segnatevi queste date per non perdere questa nuova grande edizione di OktoberLecch!