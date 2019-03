Mercatino di bici d'epoca "Old bikes only"

Un mercatino-mostra-evento dedicato ai collezionisti, appassionati, amici e simpatizzanti delle "old bikes", le due ruote a pedali rigorosamente vintage.

La terza edizione dell'evento rinominato "Mostra scambio Old Bikes only" si svolgerà il 7 aprile 2019 nella zona area Mercato/Italcementi di Via Marconi 1320 a Calusco d'Adda. In caso di maltempo il mercatino sarà posticipato al 14 aprile.

Per informazioni e/o prenotazioni:

Maurilio 3382227189