Olginate, "Libri per guardare lontano" al Convento di Santa Maria La Vite

Proseguono le iniziative culturali al convento di Santa Maria La Vite di Olginate. Entra infatti nel vivo la rassegna "3 libri per guardare lontano" promossa dall'associazione Santa Maria La Vite - Giuditta Podestà con il patrocinio del Comune.

Dopo la presentazione del volume "E le stelle brillano ancora" tenutasi ieri sera, il prossimo appuntamento è in programma per sabato 8 giugno alle ore 18.

Nel complesso religioso di via Santa Maria, l'autrice Giovanna Rotondo presenterà il volume "Non vi azzardate a chiamarlo gioco lecito, e altre storie", con dialoghi finali ispirati a Marilyn Monroe. Mercoledì 10 luglio alle 21 Vanda Bono presenterà il romanzo "Allora Scrivo". Come annunciato a nome dell'associazione da Emanuela Rossi, il 22 e il 29 giugno il convento ospiterà inoltre due serate teatrali. Tutta la cittadinanza è invitata.