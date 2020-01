Olginate, "10 anni senza Claudio"

A 10 anni dalla sua scomparsa, il Comune di Olginate e la parrocchia di Sant'Agnese rendono omaggio all’olginatese Claudio Corti, unico sopravvissuto all’impresa della scalata dell’Eiger. I fatti risalgono all'agosto 1957. Claudio Corti e Stefano Longhi, decidono di rincorrere un sogno: essere i primi italiani a conquistare la mitica (e famigerata) Parete Nord dell’Eiger. La scalata si rivela drammatica, alla cordata dei due italiani si affianca quella formata da due scalatori tedeschi. La progressione è lenta e condizionata da continue scariche di sassi e ghiaccio. Il tentativo si concluderà in tragedia. Dei quattro alpinisti solo Claudio Corti sarà salvato. Dei tedeschi si perderanno le tracce. Il corpo senza vita di Stefano Longhi resterà appeso alla Parete Nord per quasi due anni.

La vicenda verrà ricordata in una serata che sarà più in generale dedicata alla figura di Corti (nella foto), "Indimenticabile Ragno di Olginate" e alla sua passione per la montagna. L'appuntamento è in programma per venerdì 7 febbraio al cinema-teatro Jolly e ospiterà uno spettacolo straordinario dal titolo “Agosto 1957 - Eiger: l’ultima salita”, promosso dall’Associazione cultura “Lo Stato dell’Arte di Lecco” con il sostegno dell'Amministrazione e del gruppo Gefo.

Testi di Mattia Conti, musiche di Sara Velardo. Interverrà il giornalista Giorgio Spreafico

Il testo è stato scritto da Mattia Conti. Le musiche sono composte da Sara Velardo. «Sarà un degno omaggio dedicato alla storia di uomini alla rincorsa di un sogno trasformatosi in incubo, ma anche quella di uomini che hanno avuto il coraggio di sfidare i propri limiti» - spiegano i promotori. Al termine dello spettacolo, il giornalista e scrittore Giorgio Spreafico ricorderà Corti. «Il grande alpinista rivivrà in audio e filmati inediti, tra ricordi, emozioni e la “prima” di uno straordinario video».