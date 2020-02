A Olginate tre incontri sul design in vista del Salone del Mobile

Il Comune di Olginate organizza la seconda edizione del ciclo di talk sul design in vista della 59esima edizione del Salone del Mobile che si terrà quest’anno dal 21 al 26 Aprile. Considerata la rilevanza culturale del Salone del Mobile, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Marco Passoni ha deciso riproporre nell’offerta culturale 2020 il programma "Un mondo senza oggetti? No!" curato dal pedagogista e giornalista Prashanth Cattaneo.

Tre serate, una al mese da febbraio ad aprile nella cornice di Villa Sirtori - biblioteca civica di Olginate, con l’obiettivo di far incontrare e dialogare esperti ed autori con la cittadinanza e il territorio lecchese. La proposta è aperta a tutti.

«Lo scorso anno abbiamo portato a Olginate tre nomi interessanti e importanti del design di oggi: Marcello Pirovano, Chiara Alessi e Paolo Brambilla - spiega Prashanth Cattaneo - Abbiamo trovato un pubblico interessato (giovani, professionisti, curiosi) e così abbiamo pensato ad una edizione numero due. Inizieremo con Sara Ricciardi che racconterà il suo social design attraverso i suoi progetti e l’attività accademica; durante la seconda serata interverrà Marco Sammicheli, International Relations Chief Officer della Triennale Milano autore di “The Design City. Milano città laboratorio” e quindi il focus sarà sul capoluogo lombardo casa di molti designer italiani e internazionali. Infinite Giovanna Castiglioni, figlia del grandissimo Achille Castiglioni, maestro e riferimento per ogni professionista del settore. Invitiamo tutti a partecipare per prepararsi al prossimo Salone del Mobile 2020».

I tre appuntamenti in calendario a Villa Sirtori

Design - Social Design Martedì 25 Febbraio ore 20.45 - segue drink TALK con Sara Ricciardi (Benevento, 1989) Designer & Creative Director Design - Milano Mercoledì 11 Marzo ore 20.45 - segue drink TALK con Marco Sammicheli (Fano, 1979) International Relations Chief Officer - Triennale Milano Design - Vivere il design alla Castiglioni mercoledì 1° Aprile ore 20.45 - segue drink TALK con Giovanna Castiglioni (Milano, 1972) voce narrante della Fondazione Achille Castiglioni

Il Comune di Olginate ringrazia per la collaborazione: il designer Paolo Vallara, le cose Emporio ideale di Lecco, Bellavite non solo carta / Ᾱnimagrigia di Missaglia. L'ingresso è libero. Gli incontri inizieranno alle ore 20.45 e termineranno alle 22.30. Possibilità di parcheggio in piazza Volontari del Sangue.