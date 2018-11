Arte sul lago on tour - Lake Lecco

Da qualche anno a questa parte Artexpertise ha intensificato la sua presenza in Brianza, includendo la bellissima cornice del Monastero del Lavello sul Lago di Lecco nel suo progetto di mostre internazionali itineranti on tour che a primavera fa tappa fissa a Londra, come ogni anno.

Nel Monastero del Lavello possiamo incontrare un gruppo eterogeneo di artisti internazionali in grado - grazie alle opere esposte- di rappresentare in maniera decisa le vicissitudini stilistiche del panorama artistico internazionale, intavolando un elegante dialogo tra le opere d'arte contemporanea e un' architettura antica quale è quella del Monastero stesso.

Artexpertise realizzerà sul territorio sia il Premio Brianza che la futura edizione della Biennale della Brianza 2020.

In mostra e per tutta la durata dell'evento sara' presente Giulia Zanesi, Operatrice culturale e curatrice d'arte del nostro territorio.

Il programma

Opening: Sabato 24 novembre ore 16.00

Inaugurazione a cura di Marina Volpi, Direttrice Artistica delle Gallerie Artexpertise di Firenze

Tommaso Gardenti, Direttore Amministrativo

Giulia Zanesi, Operatrice culturale

Ore 16.30

Presentazione del libro "Wilderness"con l'autrice Tecla Cattozzo e accompagnamento musicale tutto al femminile a cura di Beatrice Giudici, Silvia Brighenti e Federica Covioli

Orari: Sabato 24 16.00- 18.00

Domenica 25 10.00- 12.30

Lunedì 26 15.00 - 18.00