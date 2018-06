One More in concerto

Nell'ambito degli eventi collaterali alla mostra "L'uomo che camminava sulle acque. Pietro Vassena, il C3 e il mito dell'inventore", sabato 30 giugno 2018, a partire dalle ore 19.30, nella suggestiva cornice del cortile dello storico Palazzo Agudio di Malgrate (sede del Municipio, in via Agudio, 10), si terrà un concerto jazz e blues degli One More, con ingresso gratuito e aperitivo.

Il duo musicale lecchese, con Gaia Banfi e Andrea Mandelli, si esibirà in un repertorio soul e jazz per rivivere assieme l'epoca e le atmosfere della vita di Pietro Vassena. In caso di maltempo l'evento si terrà il 7 luglio.

Si ricorda inoltre che la mostra “L’Uomo che camminava sulle acque. Pietro Vassena, il C3 e il mito dell’inventore”, realizzata dal Comune di Malgrate, dall’Associazione Luce Nascosta e dalla Famiglia Vassena, resterà aperta presso la “Quadreria Bovara Reina” di via San Dionigi 8 a Malgrate sino a domenica 22 luglio. L’ingresso, a titolo gratuito, sarà possibile il giovedì sera, dalle 21 alle 23; il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Per i gruppi organizzati, con visite guidate, sarà possibile, prenotandosi, accedere alla mostra anche il mercoledì mattina (telefono 329.0470041 oppure mail a mostravassena@gmail.com).

