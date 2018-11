Open day alla scuola media "Kolbe" di Rancio

Sabato 17 novembre la scuola secondaria di I° grado "Massimiliano Kolbe" di Rancio presenta la sua offerta didattica ed educativa invitando tutti all’Open Day. Mattina (10.30-12.30) e pomeriggio (15-17) saranno proposti numerosi laboratori; alle 11 e alle 15.30 il preside Francesco Riva illustrerà la proposta didattica ed educativa.

«Gli anni della scuola media sono per i ragazzi un momento di cambiamento, dove l'esigenza di capire sé e la realtà si può manifestare in modo confuso, ribelle, ma anche sorprendentemente consapevole e produttivo - spiega il preside Riva - Pertanto, lo scopo della nostra scuola è contribuire alla crescita dei ragazzi, perché diventino uomini, capaci di conoscere, giudicare e intraprendere».

L'open day è un'occasione privilegiata per conoscere da vicino quello che accade alla Kolbe, incontrando i suoi protagonisti: i ragazzi e le ragazze, che accompagneranno a rivivere le scoperte fatte attraverso il lavoro didattico quotidiano; i docenti, che illustreranno contenuti e metodi della materie così come si desidera proporle agli studenti: strumenti per conoscere la realtà, andando a fondo di quanto già appreso alla scuola primaria, approfondendo i linguaggi delle discipline, sviluppando un metodo di studio efficace, coltivando e incrementando l'uso della ragione; i genitori, che potranno condividere con voi l'esperienza fatta alla Kolbe.

L'offerta curricolare della Kolbe risponde ai nuovi scenari del mondo di oggi: la Kolbe propone, per esempio, sia l'inglese potenziato - 5 ore settimanali di cui 2 con docente madrelingua - sia l'insegnamento di una seconda lingua straniera, oltre alla preparazione curricolare a certificazioni internazionali e percorsi Clil al secondo e terzo anno. Sempre più spesso nelle lezioni vengono coinvolti specialisti di settore per un affondo ancora più attento delle materie.

Sono così stati attivati il percorso triennale di Economia, svolto quale approfondimento dei contenuti storico-geografici, e il progetto sulle Nuove Tecnologie e l'uso dei Social Media. «La Kolbe - conclude il preside Francesco Riva - è nata per educare insegnando: per crescere uomini capaci di conoscere, giudicare e intraprendere. In ogni materia lavoriamo per mostrare ai ragazzi come le discipline siano uno strumento per entrare in rapporto con la realtà. Insistiamo molto sul fare esperienza e riflettere su di essa per incrementare l'intraprendenza e la capacità critica, curiamo il metodo di studio per rendere efficace l’apprendimento e la personalizzazione per sviluppare al meglio il potenziale di ciascuno».