Open day alla Pietro Scola di Rancio

Sabato 10 novembre la scuola primaria "Pietro Scola" di Rancio invita all'Open Day (mattino 10-12.30, pomeriggio 15.30-17.30). Ad attendere i piccoli delle scuole materne e i loro genitori ci saranno tanti laboratori, giochi, lo spettacolo di burattini in inglese, una fiaba e la speciale "hamburgeria", mentre gli incontri con la coordinatrice saranno alle 11.30 e alle 16.

«L'open day è un'occasione privilegiata per conoscere la nostra scuola in azione - spiega Annamaria Formigoni, coordinatrice della scuola - Solo incontrando i protagonisti, bambini, insegnanti e genitori, si può percepire il clima che si respira alla Pietro Scola».

La Pietro Scola da 30 anni vive una passione educativa che ha permesso di crescere e incontrare centinaia di bambini insieme alle loro famiglie. «Durante l'Open Day - conclude Annamaria Formigoni - i nostri bambini, all'opera nelle loro classi, racconteranno come ogni giorno imparano a scrivere, a descrivere, a osservare, a parlare in inglese e anche a compiere i primi passi nel linguaggio di programmazione informatica». Attività che ben rappresentano lo slogan scelto per quest'anno: "È un incontro che mi fa camminare!"