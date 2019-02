Giornata all'insegna della fotografia all'Orrido con Carlo Borlenghi

Giornata fotografica con Carlo Borlenghi: una bella opportunità a Bellano per tutti coloro che amano l'arte della fotografia. Il celebre fotografo sarà all'Orrido di Bellano sabato 16 marzo 2019.

Dalle 10 alle 19 i partecipanti avranno libero accesso all'Orrido. Borlenghi sarà a disposizione per consigli e suggerimenti per ottenere gli scatti migliori. Sarà lo stesso fotografo professionista a selezionare fra i partecipanti 12 foto che saranno utilizzate per il calendario 2020 dell'Orrido i cui proventi saranno donati a Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche.

La partecipazione è limitata. Si può inviare mail a prolocobellano@gmail.com entro il 10 marzo, ricevendo conferma o diniego entro il 13 marzo. Gli organizzatori spiegano che farà fede la data di ricezione delle mail.