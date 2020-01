Ostello Aperto - Saluti Di Natale

🎇 Hai sentito parlare di noi ma non sei mai venuto a trovarci? aspettavi l'occasione giusta per conoscerci? o forse ci conosci bene ma ancora non ti sei stancato dei meravigliosi panorami di cui godiamo?



🗻 Venerdì 20 dicembre l' Ostello Parco Monte Barro apre le sue porte per una serata informale di saluti, ringraziamenti, chiacchiere e condivisione.



🥂 Sarà l'occasione perfetta per visitare la struttura, vedere gli ultimi cambiamenti e lavori apportati al settore scoiattolo con la nostra artista Neshat Hedayati, mangiare una fetta di panettone e fare un brindisi a un nuovo anno insieme!



⏰ alle ore 19.30

🥂 brindisi, saluti e ringraziamenti prima delle feste

📍 presso l'elegante sala camino dell'ostello

🍴 buffet e panettone offerto



Inoltre per l'occasione sarà possibile soggiornare presso il settore orchidea con lenzuola a 20 euro a persona!



➡️ Prenota subito!

📧 info@ostelloparcobarro.it

☎️ 0341-540512 o 3920233093



A inizio serata verranno presentate le attività di cui ci siamo occupati durante il 2019 e introdotte le nuove iniziative 2020. Daremo inoltre il via alla campagna di tesseramento 2020. Non esitare, chiamaci per maggiori informazioni. Ti aspettiamo!