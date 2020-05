Cinque fotografi, un artista, una graphic designer e un designer di eventi. Saranno loro i protagonisti di Oto Residency, iniziativa promossa dallo spazio per eventi Oto Lab di Lecco. Come in una "residenza d'artista" digitale, i canali social dello spazio ospiteranno dall'11 maggio fino al 5 luglio 2020 il racconto del percorso di otto talenti lecchesi: Beatrice Mazzucchi (fotografa, dall'11 al 17 maggio), Nicolò Tomaini (artista, dal 18 al 24 maggio), Pietro Sala (fotografo, dal 25 al 31 maggio), Giuseppe Villa (designer di eventi, dall'1 al 7 giugno), Federico Wilhelm (fotografo, dall'8 al 14 giugno) Anna Rimoldi (graphic designer, dal 15 al 21 giugno), Tobia Scandolara (fotografo, dal 22 al 28 giugno) e Marina Gallandra (dal 29 giugno al 5 luglio).