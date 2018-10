Gli eventi di ottobre alla Libreria Volante

Dalla presentazione de "Il peso del legno" di Andrea Tarabbia a un pomeriggio rock con "Anni '70. Generazione rock" con il giornalista Giordano Casiraghi e la musica dei Biglietto per l'Inferno; dalle poesie di Stefano Raimondi raccolte in "Il cane di Giacometti" alle Astrobufale secondo Luca Perri. E poi, ancora, la presentazione de "La rivoluzione delle api" e i numerosi gruppi di lettura (anche in francese), il tutto raccolto in un cartellone di eventi che alla Libreria Volante di Lecco si preannuncia ricchissimo. Un mese, quello di ottobre, che ha in serbo appuntamenti un po' per tutti i gusti, dalle letture animate per i bimbi alla musica rock, dalle profonde riflessioni sulla cristianità di Tarabbia all'astronomia.

Si parte sabato 6 ottobre con uno degli appuntamenti di punta dell'intero mese: oltre alla lettura animata in compagnia dei lupi protagonisti delle storie del celebre autore per l'infanzia Mario Ramos (fissata per le 16.30 e dedicata a bimbi dai due anni e mezzo in su. L'evento è gratuito ma è consigliata la prenotazione), alle 18 Andrea Tarabbia presenta il suo nuovo libro, "Il peso del legno". Vincitore nel 2016 del Premio Internazionale Alessandro Manzoni - Città di Lecco, l'autore de "Il giardino delle mosche" torna a Lecco per parlare di un volume che è parte della collana CroceVia di NNeditore, serie in cui scrittori non praticanti, atei o agnostici si sono misurati con parole e concetti della cristianità. A Tarabbia, quindi, il compito di ragionare sulla Croce: «mi sono messo a studiare, ho riletto le Scritture, le ho confrontate: ne è uscito un libro - commenta lo stesso autore - che è prima di tutto un saggio, poi un esercizio di riscrittura e commento, ma anche un'opera in parte autobiografica dove si indaga il senso del dolore, si pongono domande sulla giustizia di Dio nei confronti degli uomini e sul comportamento di Cristo davanti a coloro ai quali diede una croce».

Evento organizzato nell'ambito del festival Immagimondo, poi, quello fissato per giovedì 11 ottobre alle 18: ospite della Libreria di via Bovara saranno Monica Pelliccia e il suo "La rivoluzione delle api. Come salvare l'alimentazione e l'agricoltura nel mondo", volume che indaga il ruolo delle api nella produzione agricola mondiale, le minacce provenienti dai cambiamenti climatici e dall'uso di pesticidi e le tecniche messe in atto da coloro che si battono per salvare gli impollinatori e, conseguentemente, il pianeta. A moderare l'incontro sarà la naturalista Marina Gallandra.

Spazio alla poesia

Si passa alla poesia, invece, sabato 13 ottobre alle 18, quando è atteso il poeta e critico letterario milanese Stefano Raimondi, a Lecco per parlare del suo "Il cane di Giacomett": un pomeriggio in cui si leggeranno alcune poesie di una raccolta che Raimondi dedica, ancora una volta, al senso dell'abbandono e che sarà caratterizzato dalla presenza dei ragazzi del gruppo di lettura 14-18 anni, che hanno in precedenza letto il libro e che ora possono dialogare con l'autore.

Dopo il gruppo di lettura dedicato al capolavoro di Richard Yeats "Revolutionary Road" (mercoledì 17 alle 21) e il nuovo appuntamento con il Cercle du Livre organizzato in collaborazione con il comitato lecchese Vive le français e questa volta incentrato su "La chambre bleue" di George Simenon (sabato 20 alle 15), è atteso per le 18 di sabato 20 il giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli (nella foto), che dopo il successo di "Solo bagaglio a mano" torna in libreria con "Senza fine" (Giangiacomo Feltrinelli Editore). Un pomeriggio, questo, durante il quale l'autore dialogherà con la conduttrice televisiva (nonché coniuge) Paola Saluzzi e che sarà occasione per conoscere un romanzo in cui Romagnoli affronta il tema dell'ultimo amore, che a differenza del primo è approdo, desiderio di fermarsi, certezza di non voler avere altro.

Mercoledì 24 alle 21 tocca, invece, al primo dei due incontri "Pillole per bimbi felici" in compagnia della psicomotricista lecchese Manuela Salierno: a partire dal libro "Facciamo le facce" (Gribaudo) si proverà a capire come aiutare i bambini a riconoscere le emozioni e a condividere anche quelle negative (l'ingresso è gratuito con l'acquisto del libro).

Nuovo Bookclub volante, poi, giovedì 25 alle 21, quando ci si scambierà pareri e impressioni su "Donne che parlano", nuovissimo libro di Miriam Toews per Marcos y Marcos, mentre venerdì 26 ottobre alle 18 sarà la volta dello studioso diventato famoso per il suo approccio umoristico al mondo dell'astronomia Luca Perri. Un appuntamento attesissimo, in cui si parlerà di "Astrobufale. Tutto ciò che sappiamo (ma non dovremmo sapere) sullo spazio" (Rizzoli) e che vedrà intervenire anche Loris Lazzati del Planetario di Lecco.

Chiude il ricchissimo mese di appuntamenti la giornata di sabato 27 ottobre, quando dopo i gruppi di lettura per ragazzi dagli 11 ai 13 anni (alle 15) e dai 14 ai 18 (alle 16.30), alle 18 è in cartellone un evento speciale: il giornalista Giordano Casiraghi parla del suo "Anni '70. Generazione rock" (Arcana editore), volume in cui si racconta tutto quello che gli anni Settanta hanno rappresentato sul piano sociale, musicale e di costume. Un appuntamento che potrà contare anche sulla presenza di alcuni componenti dello storico gruppo Biglietto per l'inferno.

Per ulteriori informazioni: La Libreria Volante, via Bovara 30, 0341 1840524, info@lalibreriavolante.it, www.lalibreriavolante.it, stampa@lalibreriavolante.it.