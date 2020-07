Una serata di "Paesaggi e Poesia" a Pescarenico. L'appuntamento è per venerdì 17 luglio alle ore 20.30 in piazza Era. Come annunciato dall'organizzatrice Rosaria Munafò, interverranno otto autori che leggeranno o reciteranno le proprie rime. Si tratta di Micaela Previato, Annalisa Mambretti, Matteo Bertuletti, Vincenzo La Bella, Enrico Ratti, Davide Passoni, Matteo Rusconi, Matteo Rusconi, Aristide Angelo Milani.

In caso di brutto tempo la manifestazione verrò rinviata a domenica 19 sempre nella stessa location, uno dei simboli della città e dei Promessi Sposi. Per gli appassionati di poesia e cultura l'iniziativa si annuncia di grande interesse.