Imperdibile: a Palazzo Reale i capolavori di 50 mostri sacri della pittura

Una selezione di 50 capolavori della pittura a cavallo tra Ottocento e Novecento. Lecchesi amanti dell'arte (e non solo), quella offerta dall'evento che dall'8 marzo al 2 settembre occuperà i meravigliosi spazi di Palazzo Reale a Milano è un'occasione da non perdere.

Il Philadelphia Museum of art si trasferisce nel capoluogo lombardo in un allestimento unico e irripetibile. In mostra capolavori di artisti del calibro di Pierre Bonnard, Paul Cézanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Paul Gauguin, Claude Monet, Vincent van Gogh, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir ma anche pittori più sperimentali quali Georges Braque, Vasily Kandinsky, Paul Klee, Henri Matisse, Marc Chagall, Constantin Brancusi, Pablo Picasso. Non è abbastanza? Aggiungete anche Salvador Dalì, Joan Mirò e tre grandi artiste: Mary Cassatt, Marie Laurencin, e Berthe Morisot.

L’esposizione è promossa e prodotta da Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e MondoMostreSkir con un ricco catalogo edito da Skira.