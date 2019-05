Palermo chiama Italia... Lecco risponde

In occasione del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, l'istituto di istruzione superiore G. Bertacchi di Lecco, in qualità di capofila del Centro di Promozione della Legalità, organizza un evento di due giorni che avrà per oggi, giovedì 3 maggio, il clou: alle ore 10 è infatti in programma un incontro di calcio tra la Nazionale Attori, la Nazionale Magistrati e una selezione del personale scolastico delle scuole della rete Cpl, allo stadio Rigamonti Ceppi di Lecco.

Alle ore 20.30 proiezione del film "Era d’estate", per MeMo - Memorie in Movimento, selezionato nell'ambito di "Libero Cinema in Libera Terra", a cura di Cinemovel Foundation e Libera, presso il Teatro Invito.

Come cambia la viabilità

In funzione dell'atteso afflusso di persone previsto per la partita di calcio tra la Nazionale Attori, la Rappresentativa Magistrati Italiani e una selezione di personale scolastico delle scuole della rete Cpl, organizzata allo stadio Rigamonti Ceppi di Lecco, giovedì 23 maggio dalle 9 alle 13.30 sarà istituito il divieto di transito veicolare in via Pascoli e via Cantarelli e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su ambo i lati già dalle 7 e fino alle 18, fatti salvo i veicoli autorizzati dalle Forze di Polizia e dal personale in servizio presso lo stadio.