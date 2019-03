"Alice nel paese delle meraviglie" al Palladium

A causa delle elevate richieste non è più possibile acquistare online i biglietti per lo spettacolo di Alice nel Paese delle Meraviglie (ore 16:00) di Sabato 30 Marzo.

Per fare fronte alle tante richieste è stato aggiunto un secondo spettacolo di Alice nel Paese delle Meraviglie (ore 17:00). Le prevendite sono attive.

La trama

Leggere un libro senza figure o inseguire un bianconiglio in ritardo? Sicuramente Alice, la bimba più curiosa d’Inghilterra non ci pensa due volte ed eccola a capofitto quasi al centro del mondo. Del bianconiglio non c’è traccia, eppure tanti nuovi incontri aspettano proprio un Alice così.

Durata: 45 minuti