Pippo Palmieri al "Lido La Favola"

Ospite d'eccezione venerdì sera al Lido La Favola di Abbadia Lariana. In riva al lago, nello splendido scenario del Parco di Chiesa Rotta, arriverà infatti Pippo Palmieri, celebre conduttore radiofonico e disc jockey italiano, noto per lo show radiofonico "Lo Zoo di 105" in onda su Radio 105, di cui è regista dal 2006.

Lo show avrà inizio alle 18 e durerà sino a mezzanotte. Lo stesso dj ha annunciato la sua partecipazione sulla propria pagina Facebook con un video decisamente particolare e ironico che vi proponiamo qui sotto.