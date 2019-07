Lecco Jazz Festival si chiude alla grande: Paolo Fresu suona in piazza Garibaldi

Grande serata di musica per la chiusura del Lecco Jazz Festival, domenica 28 luglio alle 21 sul palco di piazza Garibaldi a Lecco salirà Paolo Fresu: il trombettista, nome di punta nel panorama jazz internazionale suonerà insieme a Daniele di Bonaventura alla fisarmonica argentina e a Jacques Morelenbaum al violoncello,

Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura vivono ormai da anni la dimensione di un duo davvero particolare, che fa incontrare due strumenti così apparentemente dissimili come la tromba e il "bandoneon", la fisarmonica argentina. Insieme a loro il violoncellista carioca Jacques Morelenbaum, maestro del suono, della musica evocativa, un "must" della musica brasiliana contemporanea. Gli artisti sul palco proporranno così un jazz fatto di contaminazioni, che mescola sonorità mediterranee e brasiliane.

Concerto di grande spessore

Un concerto di spessore per una rassegna che ha riscosso grande successo di pubblico e che, dopo aver visto calcare il palco da giovani promesse del jazz, giovani di talento come la bassista Kinga Glyk e il "crooner del jazz Mediterraneo" Anthus, si chiude con un artista di livello mondiale. Tutta la rassegna è stata inoltre segnalata sul portale online di settore www.italiajazz.it, a testimonianza del valore e dell'internazionalità dei musicisti in cartellone.

Il festival non si concluderà domenica, ma riprenderà poi a settembre con i laboratori didattici e i concerti curati dal C.R.A.M.S. del Lecco Jazz Off Festival.

«Un'importante edizione, quella di quest'anno, che ha riscosso grande successo grazie alle linee programmatorie che hanno visto l'internazionalizzazione e lo spazio ai giovani come elementi costruttivi di una proposta di qualità - commenta l'assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza. Più serate hanno registrato il tutto esaurito in piazza Garibaldi e hanno raggiunto l'obiettivo di portare musica di spessore in città per i cittadini e i turisti. L’ultimo appuntamento di domenica con il grande concerto di Paolo Fresu conclude in maniera eccezionale una rassegna che proseguirà poi idealmente a settembre con il Lecco Jazz Off Festival. Un grazie di cuore agli organizzatori di un'edizione che ha, come di consueto, omaggiato la grande figura di Giorgio Gaslini».

In caso di maltempo il concerto si svolgerà regolarmente presso l'Auditorium Casa dell'Economia in via Tonale, 28/30 a Lecco, con ingresso libero dalle 20.30 fino ad esaurimento posti e inizio del concerto alle 21.