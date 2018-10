Ludoofficina e Festa d'autunno al Parco ludico

Anche per il weekend in arrivo, al Parco Ludico di Galbiate sono proposte attività per tutti, bimbi e grandi.

Ludoofficina creativa e spazio gioco

Sabato 27 ottobre per entrare nello spirito di Halloween si dipingeranno i sassi, con personaggi e decorazioni a tema. Chi vorrà potrà recarsi mascherato.

Ci sarà inoltre tempo per godere degli spazi del Parco Ludico con tanto gioco libero e una buona merenda. Il laboratorio sarà guidato dall'educatrice ambientale Lucia Castelli.

Contributo richiesto per i laboratori, grazie al sostegno del Comune di Galbiate: 5 euro prenotando la Ludoofficina entro il venerdì pomeriggio; 6 euro per chi si presenta il sabato stesso.

Il contributo comprende sempre la partecipazione al laboratorio e una golosa merenda.

Festa d'autunno

Fra le tante iniziative di questa bella stagione, non poteva mancare al Parco Ludico la Festa d'autunno. Domenica 28 verranno proposti due diversi momenti per riscaldarsi e stare insieme.

Alle ore 16: Il tè, l'esperienza

Grazie al giovane Marco Di Ubaldo, che da anni si dedica a bere e conoscere il tè, i partecipanti scopriranno da dove arrivano e come vengono lavorate le foglie della camellia che portano a ottenere questo peculiare infuso orientale.

Saranno inoltre guidati nella conoscenza di alcuni episodi storici che faranno comprendere quanto questa bevanda abbia influenzato la cultura orientale e non solo. Per concludere l'incontro, Marco condurrà in una degustazione di due tè preparati secondo il metodo orientale.

Posti limitati su prenotazione entro venerdì 26 ottobre. L'incontro sarà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti. Contributo di partecipazione 8 euro.

Alle ore 17.30: Caldarroste e vin brulè per tutti

Per info e prenotazioni: parcoludico@gmail.com - 334 7368295.