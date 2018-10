Corso d'inglese al Parco ludico

Prenderà avvio mercoledì 10 ottobre al Parco Ludico Galbiate il corso di inglese "English for kids", dedicato ai bimbi dai 3 anni in su, secondo i seguenti orari: 15.30-16.20 bimbi dai 3 a i 5 anni, 16.30-17.20 bimbi dai 6 ai 10 anni.

Il corso sarà tenuto da Teacher Stephy che, cresciuta in un ambiente multilinguistico e con forte predisposizione ai rapporti umani, crede fortemente nell'insegnamento delle lingue straniere sin da piccoli.

Il carnet proposto sarà di 10 lezioni, con un contributo di 10 euro a lezione.

Per ulteriori informazioni, per fare una prova o per iscriversi è possibile contattare Teacher Stephy al numero 348 4193235.