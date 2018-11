Un intero pomeriggio dedicato agli alberi secolari del Parco di Villa Greppi, con prove di salita in tree climbing e laboratorio creativo per i più piccoli, passeggiata botanica per adulti e, come ormai da tradizione, la piantumazione di un nuovo esemplare. In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi - istituita dell'art. 1 della Legge n. 10 del 14/01/2013 e fissata per il 21 novembre - il Consorzio Brianteo Villa Greppi torna a proporre una domenica di iniziative pensate proprio per tutelare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio arboreo del suo grande Parco. Posticipata dall'11 al 25 novembre causa maltempo e rivolta sia ad adulti che bambini, la giornata vuole infatti promuovere la conoscenza dell'ecosistema e il rispetto delle specie arboree e sarà un'occasione speciale per ammirare gli alberi secolari, abbracciarli, arrampicarsi e scoprirne le foglie che proprio in questo periodo si tingono di colori d’autunno.

Ad aprire la domenica di iniziative sarà l'appuntamento fissato per le 14.30, quando grazie alla partecipazione di operatori certificati European Tree Worker i bambini potranno cimentarsi, attraverso delle piccole prove di salita, nella disciplina del tree climbing. A seguire sarà la volta del laboratorio creativo C'era una foglia, a cura della Cooperativa Sociale Meta: si tratterà, nello specifico, di un'esplorazione del parco di Villa Greppi per imparare a riconoscerne gli alberi e di una fase creativa, con la costruzione di animaletti con elementi naturali e la creazione di un grande albero.

In contemporanea, a partire dalle 15, un appuntamento dedicato agli adulti: una Passeggiata botanica guidati dall'Agronomo Elia Galbusera del Consorzio Villa Greppi. Infine, alle 16, il ritorno di un appuntamento ormai fisso: si tratta di "Un amico in più!", momento che prevede la piantumazione di un nuovo albero con l'aiuto degli alunni della scuola Enaip di Monticello Brianza. A chiusura del pomeriggio merenda per tutti a cura di Bike Action Team Galgiana di Casatenovo.

L’ingresso e la partecipazione alle attività sono gratuiti. Si consiglia la prenotazione scrivendo all'indirizzo attivitaculturali@villagreppi.it. In caso di maltempo l'intero evento sarà rinviato a data da destinarsi.