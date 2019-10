Sabato 19 ottobre Spazio Bizzarro di Casatenovo (Via Monteregio 15, c/o Parco Vivo) organizza "Party bizzarro d'Autunno!", un pomeriggio di immersione nelle arti circensi, foglie d'autunno, spettacoli, castagne e vin brûlé.

Protagonista Mister David

Nel ricco programma, attesissimo il Crazy Dream Circus family show portato in scena da Mister David and The Family Dem. Protagonisti Mister David, il "Campione del mondo di street magic", detentore di due Guinness World Record con la sua famiglia molto speciale: moglie e figli infatti sono in scena con lui con gli immancabili compagni di viaggio Oleg Murzintsev e Martina Ronca.

Spettacolo che ripercorre la storia del circo

Lo spettacolo, ambientato in un bistrot anni venti, ripercorre la storia del circo attraverso un susseguirsi di numeri di alto livello tecnico conditi da una comicità innovativa e coinvolgente. Un appuntamento da non perdere dedicato a tutta la famiglia. Nel pomeriggio castagne e vin brulé per tutti. Ingresso con offerta libera consapevole per tutto il pomeriggio. Informazioni su spaziobizzarro.com.