Pasqua in Valsassina

È un evento dedicato a tutta la famiglia quello che la Carozzi Formaggi ha organizzato - domenica 1 aprile - per festeggiare la Pasqua, tra divertimento e gusto.

I più piccoli, sin dalle ore 16, saranno intrattenuti con la caccia alle uova, tucca bimbi, musica, bolle di sapone e balloncini a volontà. Poi, si terrà un aperitivo a buffet (sino alle ore 20): un'occasione imperdibile per provare e gustare i formaggi a lavorazione artigianale in tutte le forme, accompagnati da prodotti tipici locali.

"L'evento - spiegano gli organizzatori - sarà l'occasione ideale per chiunque voglia regalarsi una giornata di puro piacere per i sensi: la vista, grazie allo splendido panorama valsassinese; l'olfatto, per i profumi tipici che inondano la formaggeria; l'udito, per le risate divertite dei bambini; il tatto e il gusto, grazie all'aperitivo finale".