Pasquetta a Villa Monastero

"Caccia al Tesoro Botanico" - lunedì 2 aprile - a Villa Monastero di Varenna.

Il giorno di Pasquetta dalle ore 14.30 alle ore 17.30, ogni mezz'ora, i bambini, con genitori, amici e parenti, verranno guidati alla scoperta del ricco giardino botanico della Villa, seguendo le indicazioni riportate su di una mappa. "Le risposte della Caccia al Tesoro si celano infatti tra le varie specie di piante e di fiori, lungo i sentieri del giardino, in mezzo agli elementi architettonici e alle statue in pietra - spiegano gli organizzatori - L'attività è stata pensata per far conoscere anche ai più piccoli il ricco universo botanico e artistico del luogo, stimolando la curiosità e la fantasia attraverso il gioco e il divertimento". Al termine del percorso i piccoli esploratori riceveranno una dolcissima sorpresa.

La caccia al tesoro, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con Grandi Giardini Italiani, è inclusa nel biglietto d'ingresso (gratuito fino agli 11 anni) ed è consigliata ai bambini tra i 6 e i 10 anni.

Il biglietto d'ingresso è di 8 euro (€ 5 per il solo giardino) per gli adulti, di 5 euro (€ 3 per il solo giardino) per le persone con più di 65 anni, i gruppi composti da più di 10 persone, i soci Touring, i ragazzi dai 12 ai 18 anni e gli studenti dai 18 ai 24 anni; gratuito per i bambini, le persone diversamente abili, i tesserati ICOM, i possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano e i residenti a Varenna.