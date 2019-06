Anche il territorio lecchese è pronto ad applaudire gli atleti della Monza-Resegone

Anche il territorio lecchese si appresta ad applaudire gli atleti della Monza-Resegone. La mitica - e durissima - maratona di 42 chilometri organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi con il sostegno di associazioni ed enti pubblici si terrà domani, sabato 22 giugno. Anche questa 59esima edizione prenderà il via alle ore 21 dall'Arengario di Monza per poi appraversare le strade della Brianza fino a Olginate e a Calolzio, da dove inizierà la salita verso Erve in vista del durissimo "strappo" finale fino a Capanna Monza a quasi 1.200 metri di altezza.

Saranno ben 262 le squadre al via, ognuna delle quali composta da tre atleti: team maschili, femminili o misti. L'arrivo in valle San Martino dei primi atleti è previsto intorno alle 23.30 e per aspettare il passaggio della maratona la Pro loco Calolzio organizza in piazza Vittorio Veneto un concerto di musica comico dialettale aperto a tutti. Lo spettacolo degli "Amis de l'osteria" avrà inizio alle 21. Per il passaggio della Monza-Resegone saranno mobilitati anche numerosi volontari.

A Olginate è stata emessa un'ordinanza che impone la chiusura al traffico delle vie Redaelli e Sant'Agnese dalle 19.30 alle 2 di notte, in particolare nel tratto compreso tra il civico 26 di via Redaelli e l'intersezione tra via Cantù e via Amigoni. Il passaggio sarà comunque consentito ai residenti.

La Monza-Resegone è uno degli eventi sportivi simbolo per gli appassionati di corsa e maratona in Lombardia, come ricordato nell'opuscolo informativo da Enrico Dell'Orto, Presidente della SAM, e da Giancarlo Valsecchi, sindaco di Erve.

«La Valderve è pronta ad accogliere con l'entusiasmo che l'ha sempre contraddistinta la 59esima edizione della mitica Monza-Resegone e il Comune di Erve è davvero lieto di concedere il proprio patrocinio a questa gara davvero unica - commenta Giancarlo Valsecchi - Un caloroso e doveroso saluto ai runners, che dovranno affrontare la gara con spirito di sacrificio e ovviamente fatica, ben sapendo che la meta la si dovrà raggiungere in tre. Infatti in questa entusiasmante competizione conta maggiormente la squadra rispetto all'individualismo».