Passeggiata notturna al Pian delle Betulle

È una camminata al chiar di luna, adatta a tutti, quella in programma - sabato 3 marzo - con partenza dall'Alpe di Paglio, arrivo ai Piani delle Betulle e ritorno.

Il ritrovo è alle ore 17.30 presso il parcheggio Alpe Paglio (Il Chiosco). Di lì, si partirà diretti al Belvedere dell'Alpe Ortighera, dove verrà offerto un piccolo aperitivo, per riprendere il cammino verso i Piani delle Betulle, dove si cenerà (menù pizza 13 euro; menù polenta 15 euro).

La passeggiata è gratuita per i bambini fino ai 10 anni (2 bambini gratis per ogni adulto pagante), mentre per gli adulti il costo di partecipazione è di 5 euro.

È possibile prenotarsi entro venerdì 2 marzo chiamando il 327/3545848 o scrivendo a info@prealpina.org.

La passeggiata sarà effettuata con qualsiasi condizione meteorologica.