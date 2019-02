Passeggiata notturna ai Piani Resinelli

Facile camminata notturna, adatta a tutti, della durata di due ore circa.

Ritrovo ore 17.30 presso ristorante La Meridiana (campeggio zona grattacielo). Partenza ore 18,00 (cena ore 20.30).

La passeggiata è gratuita per bambini fino a 10 anni - (in ragione di 2 bambini ogni 1 adulto pagante).

Il costo per gli adulti è di cinque euro.

L'associazione mette a disposizione, fino ad esaurimento, bastoncini/torce.

Al Belvedere (circa metà percorso) verrà offerto un mini-aperitivo. La passeggiata sarà effettuata con qualsiasi condizione meteorologica.

In base alle condizioni meteo e di sicurezza il percorso potrà subire variazioni.

Prenotazione Obbligatoria.

Per la passeggiata prenotare a:

info@prealpina.org – tel.327/3545848 (ore serali).

Per la cena prenotare a:

Ristorante Meridiana – Piani Resinelli - tel.328/6955424(Sonia)

Cena costo Euro 15,00 (menù: tagliere di salumi, pizzoccheri, acqua, vino e caffè).



Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità su infortuni, danni e smarrimenti durante lo svolgimento delle escursioni.