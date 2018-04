Passeggiata ai Piani Resinelli, con raccolta fondi

È una camminata notturna, adatta a tutti e a scopo benefico, quella in programma - sabato 14 aprile - ai Piani Resinelli.

Il ritrovo per la passeggiata è alle ore 18 (partenza ore 18.30) presso il ristorante "La Meridiana". Si sosterà, poi, al Belvedere (circa metà percorso) dove verrà offerto un piccolo rinfresco. È, infine, possibile cenare al costo di 15 euro (menù: tagliere di salumi, pizzoccheri, acqua, vino e caffè - prenotare al numero 328/6955424).

La manifestazione, che sarà effettuata con qualsiasi condizione meteo, è organizzata dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte in collaborazione con Blue Moon on the Road, Prealpina, Foto Club Libero Pensiero e Pro Loco Calolziocorte per una raccolta fondi che contribuirà ad acquistare un nuovo automezzo per trasporto disabili,

La quota d'iscrizione prevede un'offerta minima di euro 10. Per iscriversi è necessario mandare un'email a info@prealpina.org oppure chiamare il 327/3545848 (ore serali).