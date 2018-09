"ValsassinArt" fa tappa a Pasturo

Domenica 7 ottobre a Pasturo divertimento assicurato con "ValsassinArt, disegnare per borghi", manifestazione che è anche tappa del "The big draw", il più grande festival di disegno del mondo che è già stato ospitato a Milano e il 14 ottobre sarà presente in tutta Italia.

Si tratta del secondo di due eventi gratuiti a cui tutti possono partecipare, bambini, ragazzi e adulti, dedicati a chi ama disegnare ma anche a chi non ha più disegnato dopo la scuola. Il primo è andato in scena lo scorso 8 settembre a Barzio.

ValsassinArt è inoltre uno spazio virtuale a disposizione di tutti gli appassionati in cui pubblicare le opere che abbiano come soggetto la Valsassina.

L'attività proposta

Brevi passeggiate in fondovalle a borghi rurali dove si sosta, osservando e disegnano le costruzioni rurali i dettagli e la natura circostante

Ai partecipanti verranno date carta da disegno e matite. Ognuno può portare del proprio materiale

La referente illustrerà la tecnica del chiaroscuro utilizzando il materiale dato

Al termine dell'attività si consegnano i lavori alla referente

Le opere verranno esposte e pubblicate sul sito nella sezione dedicata.



Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito Evoturism