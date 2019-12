Panettoncini in regalo alla pista di pattinaggio

Prosegono gli eventi collaterali della Pista di Pattinaggio XXL di Lecco, tra tradizione, sapori e divertimento. Martedì 24 dicembre (ore 15) chi festeggia la vigilia di Natale sul ghiaccio di piazza Garibaldi riceve in regalo, fino a esaurimento scorte, i classici panettoncini. Ancora aperte le due cassette di legno installate per raccogliere le letterine per Babbo Natale dei pattinatori più piccoli.

«Natale è alle porte - racconta Ferdiando Uga, direttore della struttura - e il nostro calendario di iniziative entra finalmente nel vivo: chi sfreccia sul ghiaccio della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL martedì 24 dicembre riceve in omaggio i tradizionali panettoncini natalizi. Nel periodo di feste seguiamo inoltre un orario speciale: dal 24 dicembre al 6 gennaio siamo aperti siamo aperti tutti i giorni, con orario continuato, dalle 10.30 alle 23». Gli eventi della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL continuano martedì 31 dicembre salutando il 2019 sul ghiaccio e accogliendo l’anno nuovo con un brindisi della mezzanotte e un rinfresco beneaugurale. Lunedì 6 gennaio una befana “speciale” sfreccia sul ghiaccio della pista di piazza Garibaldi, mentre sabato 11 gennaio è in programma la Giornata della Cioccolata Calda e giovedì 23 gennaio la Giornata dei Nonni. Chiude il calendario di eventi collaterali della Pista di Pattinaggio XXL di Lecco le “Chiacchiere golose in pista” di sabato 8 febbraio.

Torna nel cuore del centro storico di Lecco la Pista di pattinaggio XXL, che lo scorso inverno ha registrato il record di presenze (25mila). «I numeri record dell’anno scorso – prosegue Ferdinando Uga – ci hanno incoraggiato a offrire ai lecchesi una pista di pattinaggio “più grande che mai”: è questo il nostro motto di quest’anno, che riflette l’intenzione di migliorare una struttura già molto amata dai cittadini». Un nuovo impianto di illuminazione all’avanguardia e altre accortezze aggiungono ulteriore smalto alla Pista di pattinaggio di Lecco XXL, ideata sia per un pubblico “professionale”, sia per divertirsi in spensieratezza. «Amando molto il pattinaggio e gli sport invernali, i lecchesi sono molto esigenti: per questo abbiamo realizzato una struttura di circa 700 metri quadri complessivi, con più spazio per pattinare sul ghiaccio rispetto all'anno scorso e realizzata su una struttura in legno che permette di posizionarla perfettamente in piano. E, come sempre, affianchiamo questo tipo di esperienza a un calendario di eventi collaterali con un’attenzione particolare ai pattinatori più piccoli».

Allestita dall’imprenditore Ferdinando Uga in sinergia con il Comune di Lecco, la Pista di pattinaggio di Lecco XXL è aperta dal 29 novembre al 23 dicembre dalle 10.30 alle 23 nei giorni festivi e dalle 15 alle 22 nei giorni feriali. Dal 24 dicembre al 6 gennaio è aperta con orario continuato dalle 10.30 alle 23. Dal 7 gennaio al 10 febbraio riprende l’orario 10.30-23 nei giorni festivi e 15-22 nei feriali. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 6€ (4€ senza pattini) per gli adulti, 3€ per i bambini sotto il metro d’altezza. I residenti a Lecco possono pattinare 15 minuti in più allo stesso prezzo. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 3€ ad alunno all’ora. Inoltre, i gruppi di almeno 10 persone avranno 1€ di sconto.