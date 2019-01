Percorsi della Memoria 2019 in Brianza

Da "Tre donne nell'inferno dei Lager" a "Questo è stato" con Lucia Vita, da "Schnell, schnell" di e con l'attore Vanni De Lucia alla "Sonata di Auschwitz" in compagnia del violinista Maurizio Padovan. Dopo i primi appuntamenti, che accanto alle proiezioni di film e al concerto della Scuola di Musica A. Guarnieri nei giorni scorsi hanno portato in Brianza gli studiosi Valentina Pisanty e Michele Sarfatti, prosegue la corsa di "Percorsi della Memoria 2019", la rassegna promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi in occasione del Giorno della Memoria e diretta dal consulente storico del Consorzio Daniele Frisco. Un cartellone che, dal 24 al 29 gennaio, ha per protagonista indiscusso lo spettacolo: ben tre, infatti, gli appuntamenti con il teatro fissati in questi giorni, ai quali si aggiunge anche un racconto a metà tra parole e musica.

"Tre donne nell'inferno dei Lager"

Scorrendo il calendario, ad accogliere lo spettacolo "Tre donne nell'inferno dei Lager" è il comune di Cremella: un appuntamento in programma per giovedì 24 gennaio alle 20.30, nella sala parrocchiale Giovanni Paolo II. Di Roberto Curatolo e Katia Pezzoni, lo spettacolo racconta la drammatica storia di tre giovani donne deportate ad Auschwitz: dell'operaia della Bassetti Adalgisa, della sarta ebrea italo-ungherese Zita e dellooperaia della Caproni Loredana. Una narrazione in prima persona, la pièce, delle loro tragiche giornate nell'inferno di Auschwitz e dei campi in cui sono state successivamente trasferite.

"La sonata di Auschwitz"

Si prosegue venerdì 25 gennaio (alle 21, nell'aula civica di Barzago) con "La sonata di Auschwitz": protagonista è il violinista e storico della musica Maurizio Padovan, che attraverso esecuzioni musicali, racconti, immagini e filmati rivelerà aspetti inediti della politica culturale delle dittature nazi-fasciste e degli orrori dei campi di concentramento.

"Schnell, schnell"

Altro spettacolo, poi, quello fissato per domenica 27 gennaio alle 21, a Cernusco Lombardone (nell'Istituto comprensivo Bonfanti Valagussa): ospite di Percorsi sarà l'attore Vanni De Lucia, protagonista del suo spettacolo "Schnell, schnell". Con alle spalle quarant'anni di carriera e numerosi riconoscimenti artistici, Vanni De Lucia porta in scena la storia della sua famiglia in un monologo con musica dal vivo. Lo spettacolo parte, infatti, dalla sera del 2 novembre del 1944, quando agenti delle SS si presentano a casa dei genitori, sposati da un mese, e arrestano il padre a causa della sua attività nella Resistenza. Comincia così una storia che segnerà la loro vita: il padre sopravvivrà ai campi di sterminio di Flossenbürg e Dachau, ma l’angoscia e il tormento non lo abbandoneranno più.

"Questo è stato"

Infine, ultimo appuntamento con il teatro per questa edizione di "Percorsi nella Memoria", quello fissato per martedì 29 gennaio alle 21, nella sala polifunzionale di Briosco: si tratta di "Questo è stato" con l'attrice Lucia Vita, qui diretta da Lorenzo Costa. Tratto dall'omonimo libro di Piera Sonnino, lo spettacolo è un monologo in cui un'attrice racconta il dramma di una famiglia ebraica al cospetto delle leggi razziali. Piera Sonnino, unica sopravvissuta di una grande famiglia di ebrei, trova il coraggio di raccontare il proprio dramma. Un incubo che si palesa in tutta la sua brutale drammaticità dopo l’8 settembre del 1943. La famiglia sceglierà di rimanere unita invece di smembrarsi in cerca della salvezza oltre il confine svizzero e sarà deportata ad Auschwitz.

Per conoscere l’elenco completo degli appuntamenti è possibile consultare il sito www.villagreppi.it