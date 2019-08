Percorso musicale sul Lungoadda di Olginate

Un percorso musicale attraverso la canzone italiana moderna. Nella serata di giovedì 29 agosto sul lungolago di Olginate andrà infatti in scena la manifestazione dal titolo "È già ieri" dedicata alla storia della musica italiana. L'appuntamento è per le ore 20.45 in piazza Garibaldi.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Olginate in accordo con l'Associazione "Olginate del fare" che (su prenotazione) offrirà un rinfresco.

Per l'occasione si esibiranno Roberto Temperini al pianoforte insieme agli interpreti Francesca Bottone, Cristina Valenti e Max Corfini. Ospite d'eccezione Valerio Liboni (I nuovi Angeli). La serata sarà condotta da Massimo Graziano.

Tutta la popolazione è invitata a questo spettacolo che chiuderà le diverse manifestazioni promosse con successo in paese dalla primavera a oggi, spaziando dagli artisti di strada alla mostra su Leonardo passando per "Fare notte a Olginate".