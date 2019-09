Nollywood, gli errori di fisica nei film: bis al Planetario

Luca Perri fa il bis al Planetario. Martedì prossimo, 24 settembre, alle ore 21, l'astrofisico, autentica star televisiva nota a tutti per la condizione di Nautilus su Raiscuola, riproporrà a soli 4 giorni di distanza la conferenza "Nollywood: gli errori di fisica nei film".

Il bis si è reso necessario per l'altissima affluenza registrata venerdì scorso, quando la conferenza è stata proposta in prima nazionale al Planetario di Lecco. Il gruppo Deep Space ha quindi deciso un'immediata replica per poter soddisfare tutte le richieste. Tra i titoli presi in esame, non ne sono uscite vive pellicole come 2012 di Emmerich e soprattutto Gravity di Cuaròn, film spettacolare che però fa scempio di ogni legge fisica e delle basi stesse dell'astronautica.

Come sempre, il consiglio è di arrivare verso le 20.30: non si prendono prenotazioni ma si acquista direttamente il biglietto al Planetario (6 euro l'intero, 4 euro il ridotto).