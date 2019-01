Comune di Bellano e il Comitato Pesa Vegia hann organizzato la fase conclusiva della "Pesa Vegia 2019".

Appuntamento Sabato 12 Gennaio in P.zza T. Grossi, di fronte al Villaggio di Natale.

Dalle ore 14.00 saranno disponibili dolci e bevande calde e verranno estratti i numeri vincenti della sottoscrizione a premi.

Nel tardo pomeriggio, i figuranti in costume raggiungeranno la piazza per assistere allo spettacolo pirotecnico e all'accensione del falò.

Durante la festa si potrà fare un giro a bordo delle Lucie.