Tutto pronto a Bellano per la Pesa Vegia 2020. Una manifestazione che vanta oltre 400 anni di storia e che domenica 5 gennaio coinvolgerà come al solito migliaia di persone.

Centinaia di comparse in costumi d'epoca animeranno le vie del paese, addobbate per l'occasione, con inizio a orario di pranzo e poi il clou in serata, come tradizione, con la rievocazione vera e propria e lo spettacolo pirotecnico.

Il programma completo

Orrido di Bellano aperto dalle 10 alle 22

Dalle ore 12

- Menu tipici nei ristoranti Bellanesi

- Osteria La Fruttarola in stazione

Dalle ore 14

Chiusura totale del centro al traffico veicolare

(da via C. Alberto a via XX Settembre)

Apertura ambientazioni:

- Presepe vivente - eliporto

- Castello di re erode - cotonificio

- Consiglio comunale storico - Municipio

- Corte del podestà - San Nicolao

- Casa della teresa di pom - via Plinio

- Oasi dei re magi - via Carlo Alberto

- Accampamento cavalieri - Puncia

- Mostra disegni ragazzi e storia pesa - palasole

- Antico convento - ex bar Acli

- Possibilità di giri in lucia, in carrozza,

sulla biga e a cavallo

Servizio Navetta da Dervio-Perledo-Vendrogno

(fino al termine della manifestazione)

Ore 21-30 - Traino delle pese per le vie del paese

Ore 22 - Inizio Rievocazione Pesa Vegia

- Corteo del Podestà

- Arrivo della barca e incendio del molo

- Lettura ordinanza dal balcone del Municipio

- Fuochi d'artificio

Dalle ore 23 - Corteo Re Magi con cammelli

Ore 24 - Accensione falò sul molo