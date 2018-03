Pescarenico in fiore

Per il terzo anno consecutivo, e in occasione del terzo anniversario dello spazio Il Giglio di Pescarenico, inaugurato e intitolato a Emanuela Loi il 21 marzo 2015, il Comune di Lecco ripropone un'iniziativa che declina ancora una volta, in chiave primaverile, il leitmotiv del centro: stimolare e alimentare connessioni e sinergie con le diverse realtà del quartiere, come i nidi, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, il carcere, l'oratorio, il centro diurno di psichiatria, le associazioni con sede in questo contesto e naturalmente i singoli cittadini, per sviluppare e migliorare i legami e le relazioni fra le persone e le realtà della comunità di Pescarenico.

Il 21 marzo infatti, primo giorno di primavera e Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, tutti i cittadini del rione sono invitati a "far fiorire il proprio quartiere" esponendo sui propri balconi, davanzali, recinzioni o sulle porte di casa, i fiori realizzati a mano in autonomia oppure nell'ambito dei laboratori floreali operativi fino al 20 di marzo presso l'oratorio di Pescarenico, il centro diurno L'Aquilone, il centro ricreativo Il Girasole, il centro per le famiglie "Dire, fare, giocare...", la scuole dell'infanzia A. Corti, Mamimondo e naturalmente il Giglio. Al termine dell'allestimento una mappa dei punti fioriti del quartiere orienterà il visitatore attraverso le vie e le piazze dei rione vestite a festa.

Seguirà inoltre l'incontro con il giornalista siciliano Paolo Borrometi di sabato scorso, una nuova tappa del "Legalitour" in collaborazione con Libera Lecco e con gli studenti dell'istituto comprensivo A. Stoppani, in programma il 21 marzo alle 10:00 al Giglio, dove alle 15:00 toccherà invece alla riflessione con accompagnamento musicale "A proposito di... Legalità" a cura degli studenti del liceo musicale G. B. Grassi.

Una passeggiata per bambini da 0 a 6 anni, genitori e nonni, lungo la ciclabile e fino al parco "Addio ai Monti" di Pescarenico, con partenza alle ore 16.30 del 21 marzo dal nido Arcobaleno e la tombola floreale di giovedì 22 marzo alle 14.30 al Giglio concluderanno il calendario degli appuntamenti di Pescarenico in fiore 2018.

"Anche quest'anno grande e proficuo è stato l'impegno del Giglio nell'organizzare momenti culturali, di svago e intrattenimento, in collaborazione con le realtà del quartiere, per una formula vincente che è il tratto distintivo del centro" commenta l'assessore alle politiche sociali del Comune Lecco Riccardo Mariani, che il 21 marzo si troverà a Roma a portare proprio l'esperienza nel sociale del Comune di Lecco in un seminario organizzato da Legacoop Lazio.

Pescarenico in fiore è un evento promosso da Il Giglio, Progetto Penelope, Equipe 2 e Servizi Prima Infanzia del Comune di Lecco, Progetto SAI Artimedia, Parrocchia S. Materno e Oratorio, Scuola dell’Infanzia A. Corti, Scuola Primaria E. De Amicis, Asilo Nido Il Ritrovo, AVPL, ADA, AUSER, Centro Diurno L’Aquilone, Centro Ricreativo Il Girasole (Asvap), Casa circondariale Lecco, Abil Associazione barche in legno.