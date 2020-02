Pallavolo, Serie B1: Picco Lecco-Costa Volpino

Torna in campo l'AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco. La capolista del girone "A" di Serie B1 riceve, nella cornice del centro sportivo "Al Bione", la temibile CBL Costa Volpino. La squadra bergamasca, partita con i favori del pronostico dopo la campagna acquisti estiva, ha invece imboccato la strada di una stagione deludente: nonostante l'arrivo della forte Giacomel a gennaio, infatti, il rendimento non è granchè migliorato. Saranno comunque da temere le individualità della quarta forza del campionato, alla ricerca degli argomenti giusti per tentare l'aggancio alla zona play-off.