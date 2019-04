Pallavolo: Picco Lecco-Florens Re Pavia

In scena un'altra partita di cartello, che mette di fronte la seconda e la terza forza del girone "A" di Serie B1, campionato nazionale di pallavolo. La neopromossa AcciaiTubi Picco Lecco aspetta tra le mura amiche Florens Re Pavia, sei punti più sotto e in un momento non facile esattamente come le biancorosse, reduci da due sconfitte consecutive. In palio, per la Picco, c'è la possibilità di prendersi punti fondamentali per la corsa agli spareggi promozione.

Appuntamento al centro sportivo "Bione" per le ore 21.00.