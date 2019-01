Pallavolo: Picco Lecco-Lilliput Torino

L'AcciaiTubi Pallavolo Alberto Picco Lecco, dopo la vittoria ottenuta contro Volley Parella nella prima gara del 2019 (3-2 il risultato finale), torna in campo per affrontare una formazione sicuramente più ostica. Di fronte alla squadra di coach Gianfranco Milano, seconda in classifica insieme a Don Colleoni, ci sarà la settima forza del campionato, distante sei punti dalla squadra lecchese. Al "Bione", quindi, c'è aria di match impegnativo, che la squadra di casa vorrà vincere anche per allungare l'ottima prima parte di campionato (9 vittorie, 2 sconfitte) e chiudere nel modo migliore la parte casalinga del girone d'andata.