Pallavolo, Serie B1: Picco Lecco-Parella Torino

Torna in campo, dopo il fine settimana di riposo tra la fine del girone d'andata e l'inizio di quello di ritorno, l'AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco, capolista del girone "A" di Serie B1 con tre punti di vantaggio sulla seconda Tecnoteam AlbeseVolley. La squadra biancorossa riceve al "Bione" la cenerentola Volley Parella Torino, ancora al palo con zero punti in classifica.

Appuntamento alle ore 21 al centro sportivo "Al Bione" di Lecco.