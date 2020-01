Pallavolo, Serie B1: Picco Lecco-Igor Volley Trecate

Fine delle feste, suona la campanella. Dopo il lungo stop natalizio l'AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco, capolista del girone "A" di Serie B1, torna in campo al centro sportivo comunale "Al Bione" per affrontare la pericolante Igor Volley Trecate, seconda squadra dell'Igor Volley Novara. Le giovani piemontesi, nonostante il penultimo posto in classifica, hanno fatto buone cose prima della pausa invernale, trovando alcuni risultati interessanti e portandosi a ridosso della "safe zone".

Dal canto loro le biancorosse voglione cancellare la battuta d'arresto patita ad Albese con Cassano prima della fine del 2019 e rilanciare le proprie ambizioni in chiave promozione in Serie A2.