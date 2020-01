Pallavolo, Serie B1: Picco Lecco-Florens Re Vigevano

Ritorno in campo per l'AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco. La squadra bandiera della pallavolo lecchese chiude al "Bione" il suo ottimo girone d'andata: dieci vittorie in undici partite, +4 sulla Tecnoteam Albese con Cassano seconda e la conquista anticipata della final four di Coppa Italia, torneo pasquale al quale prenderanno parte le quattro capoliste dei rispettivi gironi di Serie B1.

La Picco riceve la Florens Re Vigevano: appuntamento alle ore 21.00.