Pallavolo, Serie B1: Picco Lecco-Settimo Torinese

Primo match ad alta quota della stagione al "Bione" di Lecco. L'AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco ospita la Lilluput Settimo Torinese: la capolista del girone "A" di Serie B1 vuole continuare con la sua marcia trionfale, frutto di sette vittorie conquistate al termine delle prime sette uscite in campionato, mentre le ospiti, quarte in graduatoria e in flessione, vogliono accorciare la classifica verso l'alto e recuperare parte dei sei punti di ritardo attualmente accusati dalle biancorosse.

Appuntamento fissato per sabato sera alle ore 21.