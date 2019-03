Pietro Grasso a Lecco per "Leggermente"

Venerdì 15 marzo alle 21 alla Casa dell'Economia, Pietro Grasso presenta il suo libro "Storie di sangue, amici e fantasmi - Ricordi di mafia".

L'incontro sarà condotto dall'assessora alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza e dal coordinatore accademico dell'Università Cattolica di Milano Matteo Bonacina. L'iniziativa fa parte di Leggermente 2019, la decima edizione della rassegna di Assocultura Confcommercio Lecco.

Venticinque anni dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio, l'ex presidente del Senato Pietro Grasso - allora magistrato in prima linea nella lotta alla mafia - torna a percorrere le strade di Palermo, l'aula del maxiprocesso, le campagne rifugio dei latitanti e le tante, troppe scene del crimine in cui ha dovuto scorgere il cadavere di uomini dello Stato trucidati dalla mafia, di amici portati via troppo presto.

La prefazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conosciuto da Grasso durante le sue indagini sull'assassinio del fratello Piersanti, e ritrovato trentacinque anni dopo ai vertici delle istituzioni repubblicane, suggella questo libro, che non rinuncia all'emozione personale, ma vi affianca sempre l'analisi del magistrato e la prospettiva storica di chi ha molto riflettuto sul fenomeno mafioso.

Ingresso libero.