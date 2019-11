"Pinocchio scomposto" in scena a Vercurago

Dopo il successo della "prima" a Olginate torna in scena lo spettacolo "Pinocchio Scomposto", rivistazione semiseria di un classico per bambini per far riflettere gli adulti. L'appuntamento è per sabato 7 dicembre alle ore 21 nella palestra comunale di Vercurago con ingresso gratuito e aperto a tutti.

Si tratta di una produzione dell'associazione "Tramm" nata dall’incontro tra la grande passione per il teatro di un gruppo di mamme olginatesi e la regia di Matteo Polvara. Gli attori in scena riporteranno in vita il grande classico Pinocchio per uno spettacolo fresco e brioso, ricco di novità rispetto alla celebre fiaba.

«Pinocchio è un burattino che diventa bambino, noi siamo bambini che diventano adulti - spiega Matteo Polvara - Ecco il punto. Pinocchio è tutti noi, tutti noi siamo Pinocchio. Se non avessimo detto bugie, se non ci fossimo cacciati nei pasticci, disobbedito, combinato guai, di fatto se non avessimo sbagliato saremmo gli adulti che siamo oggi? Cercheremo di emozionare il pubblico dando risposte a queste domande».

Questi i protagonisti che nella serata di sabato 7 dicembre saliranno sul palco di Vercurago: Cristina, Elizabeth, Enrico, Lella, Lucia, Luisella, Marta, Michela, Stefania e Tiziana. Per la seconda volta in scena ci saranno inoltre: Beatrice, Eleonora, Elisa, Eva, Gloria, Irene, Matteo, Sara e Veronica.

L'iniziativa è sostenuta dall'Amministrazione comunale di Vercurago e andrà in scena in occasione della tradizionale manifestazione "Vercurago Espone" in programma proprio nella giornata di sabato 7 dicembre, durante la quale verrà dato spazio ad associazioni e commercianti, tra bancarelle e iniziative aggregative per tutte le età.

Gallery