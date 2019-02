Giornata della cioccolata calda alla pista di pattinaggio

Sabato 9 febbraio, alle ore 15, alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL in piazza Garibaldi è in programma la "Giornata della Cioccolata Calda". Inoltre, visto il grande successo riscontrato nel periodo natalizio, il Comune di Lecco ha deciso di prolungare di due settimane la permanenza struttura in piazza Garibaldi. La pista rimarrà quindi aperta al pubblico fino a domenica 24 febbraio, nei giorni feriali dalle 15 alle 22, nei festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 23.

Un velo rosso e festoso continua a circondare piazza Garibaldi, con pattinatori di ogni età a divertirsi in una struttura nuova e professionale, ideata e costruita su misura per i lecchesi. «Ringraziamo il Comune - spiega Ferdinando Uga, direttore della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL - per averci consentito di rimanere ancora due settimane. Ciò rappresenta un'ulteriore dimostrazione della professionalità e della passione con cui stiamo lavorando quotidianamente, per regalare ai lecchesi un'attrazione di qualità». Inoltre, sabato 9 febbraio (dalle 15) è in programma la Giornata della Cioccolata calda. «Regaleremo a tutti i pattinatori - aggiunge Uga - una tazza di cioccolata calda, per riscaldare e allietare il sabato in famiglia dei lecchesi».

Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 6€ (4€ senza pattini) per gli adulti, 3€ per i bambini sotto il metro d’altezza. Inoltre, è possibile pattinare per mezz'ora a 4€. I residenti a Lecco possono pattinare 15 minuti in più allo stesso prezzo. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 2€ ad alunno all’ora. Inoltre, i gruppi di almeno 10 persone avranno 1€ di sconto.

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL sarà aperta al pubblico fino a domenica 24 febbraio, nei giorni feriali dalle 15 alle 22, nei prefestivi e festivi dalle 10.30 alle 23.